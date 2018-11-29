В Одесі два десятки "тітушок" напали на противників забудови
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Одесі на будмайданчику на Гагарінському плато на місцевих мешканців, які виступають проти будівництва, і групу їхньої підтримки з числа представників громадських організацій напала група молодиків спортивної зовнішності. Повідомляється про одного постраждалого, передає УНН з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
“Правопорушники вчинили з учасниками акції бійку із застосуванням сльозогінного газу”, — йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, внаслідок події постраждала одна цивільна особа. Зараз її доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.
“Поліцейські, які забезпечували правопорядок, не допустили ескалації конфлікту”, — заявив полковник поліції, начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Іван Іщенко.
З місця події до Приморського відділу поліції міста Одеса доставлено 19 осіб. Проводяться невідкладні заходи, спрямовані на встановлення обставин події, усіх її учасників та надання правової оцінки діям кожного.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 23 листопада в одеському суді сталися сутички, до поліції доставили 49 осіб.