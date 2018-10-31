Затримання озброєних "тітушок" у Києві: поліція відкрила провадження

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Столична поліція кваліфікувала як хуліганство наявність кийків, балаклав, газових балончиків у затриманої сьогодні у Печерському районі групи молодиків. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“До Печерського управління столичної поліції доставили 52 особи... Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, правоохоронці встановили анкетні дані молодиків та взяли пояснення. Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, працівники поліції чекають приїзду їхніх батьків до будівлі територіального управління поліції.

Нагадаємо, сьогодні вдень столична поліція затримала групу молодиків, у яких окрім кийків, виявили балаклави та газові балончики.

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