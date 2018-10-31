Задержание вооруженных "титушок" в Киеве: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичная полиция квалифицировала как хулиганство наличие дубинок, балаклав, газовых баллончиков у задержанной сегодня в Печерском районе группы парней. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В Печерское управление столичной полиции доставили 52 человека... Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, правоохранители установили анкетные данные молодых и взяли объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, работники полиции ждут приезда их родителей в здание территориального управления полиции.
Напомним, сегодня днем столичная полиция задержала группу молодых людей, у которых кроме дубинок обнаружили балаклавы и газовые баллончики.