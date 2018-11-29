В Одессе два десятка "титушек" напали на противников застройки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104215 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146464 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141971 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135208 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127697 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одессе два десятка "титушек" напали на противников застройки

В Одессе два десятка "титушек" напали на противников застройки

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Одессе на стройплощадке на Гагаринском плато на местных жителей, которые выступают против строительства, и группу их поддержки из числа представителей общественных организаций напала группа молодых людей спортивной внешности. Сообщается об одном пострадавшем, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

“Правонарушители устроили с участниками акции драку с применением слезоточивого газа”, — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате происшествия пострадало одно гражданское лицо. Сейчас его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

“Полицейские, которые обеспечивали правопорядок, не допустили эскалации конфликта”, — заявил полковник полиции, начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

С места происшествия в Приморский отдел полиции города Одесса доставлены 19 человек. Проводятся неотложные меры, направленные на установление обстоятельств происшествия, всех его участников и предоставления правовой оценки действиям каждого.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Следственные действия продолжаются.

Напомним, 23 ноября в одесском суде произошли столкновения, в полицию доставили 49 человек.

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