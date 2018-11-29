В Одессе два десятка "титушек" напали на противников застройки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Одессе на стройплощадке на Гагаринском плато на местных жителей, которые выступают против строительства, и группу их поддержки из числа представителей общественных организаций напала группа молодых людей спортивной внешности. Сообщается об одном пострадавшем, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
“Правонарушители устроили с участниками акции драку с применением слезоточивого газа”, — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, в результате происшествия пострадало одно гражданское лицо. Сейчас его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
“Полицейские, которые обеспечивали правопорядок, не допустили эскалации конфликта”, — заявил полковник полиции, начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.
С места происшествия в Приморский отдел полиции города Одесса доставлены 19 человек. Проводятся неотложные меры, направленные на установление обстоятельств происшествия, всех его участников и предоставления правовой оценки действиям каждого.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Следственные действия продолжаются.
Напомним, 23 ноября в одесском суде произошли столкновения, в полицию доставили 49 человек.