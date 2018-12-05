Глава МИД Чехии планирует в феврале посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новый министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек планирует в феврале следующего года посетить Украину. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пердае УНН.
"Новый министр иностранных дел Чехии Т.Петршичек планирует приехать к нам в феврале. Попробуем дать ему возможность воочию убедиться, что и как делает Россия на Донбассе, не обойдем вниманием и другие ключевые темы", - написал Климкин.
Напомним, председатель Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек выступили за сохранение действующих санкций в отношении России.
Как сообщал УНН, МИД Чехии считает, что РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС.