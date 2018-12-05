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Глава МИД Чехии планирует в феврале посетить Украину

Киев • УНН

 • 8167 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новый министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек планирует в феврале следующего года посетить Украину. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пердае УНН.

Глава МИД Чехии планирует в феврале посетить Украину

"Новый министр иностранных дел Чехии Т.Петршичек планирует приехать к нам в феврале. Попробуем дать ему возможность воочию убедиться, что и как делает Россия на Донбассе, не обойдем вниманием и другие ключевые темы", - написал Климкин.

Напомним, председатель Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек выступили за сохранение действующих санкций в отношении России.

Как сообщал УНН, МИД Чехии считает, что РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС.

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