Парламент Чехії виступає за збереження антиросійських санкцій в колишньому обсязі

“Я підтримую санкції щодо Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони”, — підкреслив Ярослав Куберта. При цьому він не підтримує посилення санкцій “через неясність інтересів, які переслідує кожна зі сторін конфлікту”. Куберта вказав на “негативний вплив внутрішньої ситуації” як у Росії, так і в Україні.

Радек Вондрачек, зі свого боку, заявив, що не бачить причин скасовувати антиросійські санкції, “оскільки причини, за якими вони були введені, продовжують діяти”. Політик вважає, що Єврокомісії слід дати експертну оцінку, “чи ефективні або контрпродуктивні ці санкції”.

Як повідомляв УНН, МЗС Чехії вважає, що РФ являє собою загрозу для республіки та ЄС.