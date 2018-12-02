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Парламент Чехії виступає за збереження антиросійських санкцій в колишньому обсязі

Парламент Чехії виступає за збереження антиросійських санкцій в колишньому обсязі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек виступили за збереження діючих санкцій відносно Росії. При цьому обидва політики в інтерв’ю Чеському телебаченню підкреслили, що “головне завдання після подій в Азовському морі — привести обидві сторони за стіл переговорів”, інформує УНН з посиланням на Radio Praha.

“Я підтримую санкції щодо Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони”, — підкреслив Ярослав Куберта. При цьому він не підтримує посилення санкцій “через неясність інтересів, які переслідує кожна зі сторін конфлікту”. Куберта вказав на “негативний вплив внутрішньої ситуації” як у Росії, так і в Україні.

Радек Вондрачек, зі свого боку, заявив, що не бачить причин скасовувати антиросійські санкції, “оскільки причини, за якими вони були введені, продовжують діяти”. Політик вважає, що Єврокомісії слід дати експертну оцінку, “чи ефективні або контрпродуктивні ці санкції”.

Як повідомляв УНН, МЗС Чехії вважає, що РФ являє собою загрозу для республіки та ЄС.

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