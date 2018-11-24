МЗС Чехії: РФ являє собою загрозу для республіки та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. До попередження інформаційної служби безпеки (BIS) з приводу Росії необхідно ставитися дуже серйозно, вважає міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек, який дав інтерв’ю “Чеському Радіо”, повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
За словами глави чеського зовнішньополітичного відомства, Російська Федерація стає все більш ассертивною — “поширює дезінформацію і користується гібридними погрозами”. “Для Чехії, а також інших держав Європейського союзу дійсно є ризик”, — заявив міністр Томаш Петршічек.
Він вважає, що “не можна сидіти склавши руки і чекати”, країна повинна поліпшити свою підготовленість протистояти загрозам. “Необхідно поглиблювати стратегічну комунікацію і зміцнювати нашу здатність боротися з дезінформацією, причому в рамках всього ЄС”, — упевнений керівник чеського МЗС.
Нагадуємо, масовий мітинг з вимогою відставки чеського уряду, очолюваного прем’єром і мільярдером Андрієм Бабішем, пройшов в п’ятницю ввечері на Староміській площі в центрі Праги.