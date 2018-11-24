У Празі пройшов мітинг з вимогою відставки чеського кабміну

Присутні висловили невдоволення тим, що нижня палата чеського парламенту не підтримала ініційоване опозицією голосування про винесення вотуму недовіри уряду Бабіша. Виступили на мітингу говорили, що політик не гідний очолювати кабмін через скандали навколо нього. Найбільш гучні з них, що стали предметом поліцейських розслідувань, пов’язані з присвоєнням Бабішем 2 млн євро дотацій, а також з нібито організованим ним викраденням замішаного в фінансових справах сина від першого шлюбу з Чехії в Крим.

Мітингувальники скандували: “Бабіша — в урну!”, “Хочемо порядний уряд!” і “Уряд — у відставку!”. Акція протесту тривала не більше 45 хвилин. Її організатором виступила підтримувана правими партіями парламентської опозиції громадянська ініціатива “Мільйон миттєвостей”.

У мітингу, згідно з інформацією радіо, взяли участь “декілька тисяч чоловік”. Точну цифру організатори і поліція не назвали. Тиждень тому на Староміській площі також пройшла акція протесту проти уряду Бабіша. ЗМІ потім повідомляли, що в ній були задіяні 15 тисяч громадян.

Нагадуємо, днем парламент Чехії збирався на голосування щодо недовіри Бабішу.