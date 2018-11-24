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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103217 просмотра

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8 марта, 10:25 • 108749 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 141025 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134682 просмотра

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В Праге прошел митинг с требованием отставки чешского кабмина

В Праге прошел митинг с требованием отставки чешского кабмина

Киев  •  УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Массовый митинг с требованием отставки чешского правительства, возглавляемого премьером и миллиардером Андреем Бабишем, прошел в пятницу вечером на Староместской площади в центре Праги. Об этом сообщило Чешское радио, информирует УНН.

Собравшиеся выразили недовольство тем, что нижняя палата чешского парламента не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия правительству Бабиша. Выступившие на митинге говорили, что политик недостоин возглавлять кабмин из-за скандалов вокруг него. Наиболее громкие из них, ставшие предметом полицейских расследований, связаны с присвоением Бабишем 2 млн евро дотаций, а также с якобы организованным им похищением замешанного в финансовых делах сына от первого брака из Чехии в Крым.

Митингующие скандировали: “Бабиша — в урну!”, “Хотим порядочное правительство!” и “Правительство — в отставку!”. Акция протеста продолжалась не более 45 минут. Ее организатором выступила поддерживаемая правыми партиями парламентской оппозиции гражданская инициатива “Миллион мгновений”.

В митинге, согласно информации радио, приняли участие “несколько тысяч человек”. Точную цифру организаторы и полиция не назвали. Неделю назад на Староместской площади также прошла акция протеста против правительства Бабиша. СМИ затем сообщали, что в ней были задействованы 15 тысяч граждан.

Напоминаем, днем парламент Чехии собирался на голосование о недоверии Бабишу.

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