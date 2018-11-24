В Праге прошел митинг с требованием отставки чешского кабмина

Собравшиеся выразили недовольство тем, что нижняя палата чешского парламента не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия правительству Бабиша. Выступившие на митинге говорили, что политик недостоин возглавлять кабмин из-за скандалов вокруг него. Наиболее громкие из них, ставшие предметом полицейских расследований, связаны с присвоением Бабишем 2 млн евро дотаций, а также с якобы организованным им похищением замешанного в финансовых делах сына от первого брака из Чехии в Крым.

Митингующие скандировали: “Бабиша — в урну!”, “Хотим порядочное правительство!” и “Правительство — в отставку!”. Акция протеста продолжалась не более 45 минут. Ее организатором выступила поддерживаемая правыми партиями парламентской оппозиции гражданская инициатива “Миллион мгновений”.

В митинге, согласно информации радио, приняли участие “несколько тысяч человек”. Точную цифру организаторы и полиция не назвали. Неделю назад на Староместской площади также прошла акция протеста против правительства Бабиша. СМИ затем сообщали, что в ней были задействованы 15 тысяч граждан.

Напоминаем, днем парламент Чехии собирался на голосование о недоверии Бабишу.