МИД Чехии: РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98547 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106025 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133372 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126932 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166136 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117980 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

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МИД Чехии: РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. К предупреждению информационной службы безопасности (BIS) по поводу России необходимо относиться очень серьезно, считает министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, который дал интервью “Чешскому Радио”, сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.

По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной — “распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами”. “Для Чехии, а также иных государств Европейского союза действительно представляет собой риск”, — заявил министр Томаш Петршичек.

Он считает, что “нельзя сидеть сложа руки и ждать”, страна должна улучшить свою подготовленность противостоять угрозам. “Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС”, — уверен руководитель чешского МИД.

Напоминаем, массовый митинг с требованием отставки чешского правительства, возглавляемого премьером и миллиардером Андреем Бабишем, прошел в пятницу вечером на Староместской площади в центре Праги.

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