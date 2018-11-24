МИД Чехии: РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. К предупреждению информационной службы безопасности (BIS) по поводу России необходимо относиться очень серьезно, считает министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, который дал интервью “Чешскому Радио”, сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.
По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной — “распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами”. “Для Чехии, а также иных государств Европейского союза действительно представляет собой риск”, — заявил министр Томаш Петршичек.
Он считает, что “нельзя сидеть сложа руки и ждать”, страна должна улучшить свою подготовленность противостоять угрозам. “Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС”, — уверен руководитель чешского МИД.
Напоминаем, массовый митинг с требованием отставки чешского правительства, возглавляемого премьером и миллиардером Андреем Бабишем, прошел в пятницу вечером на Староместской площади в центре Праги.