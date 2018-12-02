Парламент Чехии выступает за сохранение антироссийских санкций в прежнем объеме

“Я поддерживаю санкции в отношении России, поскольку, к сожалению, у нас нет другой возможности заявить о своем несогласии с действиями российской стороны”, — подчеркнул Ярослав Куберта. При этом он не поддерживает усиление санкций “из-за неясности интересов, которые преследует каждая из сторон конфликта”. Куберта указал на “негативное влияние внутренней ситуации” как в России, так и в Украине.

Радек Вондрачек, со своей стороны, заявил, что не видит причин отменять антироссийские санкции, “поскольку причины, по которым они были введены, продолжают действовать”. Политик считает, что Еврокомиссии следует дать экспертную оценку, “эффективны или контрпродуктивны эти санкции”.

Как сообщал УНН, МИД Чехии считает, что РФ представляет собой угрозу для республики и ЕС.