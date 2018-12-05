Глава МЗС Чехії планує у лютому відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Новий міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек планує у лютому наступного року відвідати Україну. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пердає УНН.
“Новий міністр закордонних справ Чехії Т.Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші ключові теми”, — написав Клімкін.
Нагадаємо, голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек виступили за збереження діючих санкцій відносно Росії.
Як повідомляв УНН, МЗС Чехії вважає, що РФ являє собою загрозу для республіки та ЄС.