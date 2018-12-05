В США самолет упал на школу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера в штате Флорида (США) на школу для детей, страдающих аутизмом упал легкомоторный самолет Cessna, результате чего погибли пилот самолета и пассажир, а один из преподавателей школы получил травмы. Об этом сообщает The Huffington Post, передает УНН.
Как отмечается, при падении самолет разрушился и загорелся. Также говорится, что после взлета пилот сообщил диспетчеру о пожаре в двигателе.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Бразилии самолет упал на жилые дома
Ранее, 1 декабря, частный самолет упал на юге штата Индиана, к северу от города Луисвилл. Три человека, находившиеся на борту, погибли.
Напомним, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет Як-40 авиакомпании "Мотор Сич" наехал на автомобиль наземного обслуживания воздушных судов.