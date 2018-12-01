В США разбился частный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Частный самолет упал на юге штата Индиана, к северу от города Луисвилл. Три человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC, который ссылается на информацию, полученную в Федеральном авиационном управлении США.
Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг, что в штате Индиана, в международный аэропорт Чикаго, штат Иллинойс. Борт пропал с экранов радаров диспетчеров во время перелета. Частный самолет упал на территории округа Кларк, к северу от города Луисвилл (штат Кентукки).
В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в бразильском Сан-Паулу небольшой самолет вскоре после взлета упал на жилые дома.