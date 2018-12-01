В США розбився приватний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Приватний літак упав на півдні штату Індіана, на північ від міста Луїсвілль. Троє людей, які були на борту, загинули. Про це інформує УНН із посиланням на телеканал ABC, що посилається на інформацію, отриману у Федеральному авіаційному управлінні США.
Літак виконував переліт з міста Селлерсберг, що у штаті Індіана, до міжнародного аеропорту Чикаго, що у штаті Іллінойс. Борт пропав з екранів радарів диспетчерів під час перельоту. Приватний літак впав на території округу Кларк, що на північ від міста Луїсвілль (штат Кентуккі).
На цей час експерти федерального управління цивільної авіації США з'ясовують всі обставини події.
Раніше у бразильському Сан-Паулу невеликий літак незабаром після зльоту впав на житлові будинки.