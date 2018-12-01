В США розбився приватний літак

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Приватний літак упав на півдні штату Індіана, на північ від міста Луїсвілль. Троє людей, які були на борту, загинули. Про це інформує УНН із посиланням на телеканал ABC, що посилається на інформацію, отриману у Федеральному авіаційному управлінні США.