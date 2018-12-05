У США самолет упал на школу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Вчора в штаті Флорида (США) на школу для дітей, які страждають аутизмом впав легкомоторний літак Cessna, внаслідок чого загинули пілот літака і пасажир, а один з викладачів школи отримав травми. Про це повідомляє The Huffington Post, передає УНН.
Як наголошується, при падінні літак зруйнувався і загорівся. Також йдеться про те, що після злету пілот повідомив диспетчеру про пожежу в двигуні.
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Раніше, 1 грудня, приватний літак впав на півдні штату Індіана, на північ від міста Луїсвілль. Три людини, що знаходилися на борту, загинули.
Нагадаємо, в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) літак Як-40 авіакомпанії "Мотор Січ" наїхав на автомобіль наземного обслуговування повітряних суден.