В РФ только через 10 дней после захвата подтвердили, что моряки в Москве - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщило официально, что моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщило официально, что моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам", - написал Климкин.
По его словам, в МИД делают все, чтобы консулы попали к ребятам быстрее.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Позже у Президента заявили, что захваченные РФ моряки не подлежат обмену.