У РФ лише за 10 днів після захоплення підтвердили, що моряки у Москві - Клімкін

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.