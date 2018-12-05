У РФ лише за 10 днів після захоплення підтвердили, що моряки у Москві - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам", - написав Клімкін.
За його словами, у МЗС роблять все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
Пізніше у Президента заявили, що захоплені РФ моряки не підлягають обміну.