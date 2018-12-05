Украинские биатлонистки попали в топ-10 лучших снайперов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Федерация биатлона Украины привела статистику лучших снайперов среди участников индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону, передает УНН.
За последние пять лет индивидуальных гонок сразу трое представительниц Украины попали в первую десятку лучших: Надежда Белкина 6-я с процентом 92,5, Валентина Семеренко 8-я - 92, а Ирина Варвинец 9-я - 91,8. Лидером является белоруска Надежда Скардино - 93,6.
Если говорить о представительстве стран, то по 6 биатлонисток в списке имеют спортсменки из Германии и России, по 4 - представительницы Украины и Беларуси.
Отметим, что ни одного украинца среди мужчин с процентом попадания 90 и выше - не наблюдается.
Напомним, Украина получила медаль в стартовой гонке Кубка мира по биатлону.