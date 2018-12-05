Українські біатлоністки потрапили до топ-10 кращих снайперів cвіту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Федерація біатлону України навела статистику кращих снайперів серед учасників індивідуальних гонок Кубку світу з біатлону, передає УНН.
За останні п'ять років індивідуальних гонок одразу троє представниць України потрапили до чільної десятки кращих: Надія Бєлкіна 6-та з відсотком 92,5, Валентина Семеренко 8-ма – 92, а Ірина Варвинець 9-та – 91,8. Лідером є білоруска Надія Скардіно – 93,6.
Якщо говорити про представництво країн, то по 6 біатлоністок у списку мають спортсменки з Німеччини і Росії, по 4 - представниці України і Білорусі.
Відзначимо, що жодного українця серед чоловіків з відсотком влучання 90 і вище – не спостерігається.
Нагадаємо, Україна здобула медаль у стартовій гонці Кубку світу з біатлону.