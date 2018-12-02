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Україна здобула медаль у стартовій гонці Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Анастасія Меркушина й Артем Тищенко фінішували третіми в одиночній змішаній естафеті у словенській Поклюці й піднялися на перший подіум Кубка світу 2018-2019 років, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.

Україна здобула медаль у стартовій гонці Кубку світу з біатлону

Майже усю дистанцію на змаганнях, які тривають у Поклюці, українці були єдиними, хто йшов із чистою стрільбою. Меркушина відстрілялася “чисто”. Артем Тищенко припустився єдиного промаху на останньому рубежі, але швидко закрив мішень додатковим патроном і вийшов на фінішну дистанцію.

У результаті — попереду лише збірні Норвегії й Австрії, й наша збірна виборола перший подіум. Норвежці продемонстрували час 38:26,7 хв, а австрійці відстали на 8,5 с.

Як повідомляв УНН, біатлоністка з України вигравала медаль на старті першого етапу Кубку IBU.

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