Україна здобула медаль у стартовій гонці Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Анастасія Меркушина й Артем Тищенко фінішували третіми в одиночній змішаній естафеті у словенській Поклюці й піднялися на перший подіум Кубка світу 2018-2019 років, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.
Майже усю дистанцію на змаганнях, які тривають у Поклюці, українці були єдиними, хто йшов із чистою стрільбою. Меркушина відстрілялася “чисто”. Артем Тищенко припустився єдиного промаху на останньому рубежі, але швидко закрив мішень додатковим патроном і вийшов на фінішну дистанцію.
У результаті — попереду лише збірні Норвегії й Австрії, й наша збірна виборола перший подіум. Норвежці продемонстрували час 38:26,7 хв, а австрійці відстали на 8,5 с.
Як повідомляв УНН, біатлоністка з України вигравала медаль на старті першого етапу Кубку IBU.