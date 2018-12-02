Украина получила медаль в стартовой гонке Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали третьими в одиночной смешанной эстафете в словенской Поклюке и поднялись на первый подиум Кубка мира 2018-2019 годов, передает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Почти всю дистанцию на соревнованиях, которые проходят в Поклюке, украинцы были единственными, кто шел с чистой стрельбой. Меркушина отстрелялась “чисто”. Артем Тищенко допустил единого промаха на последнем рубеже, но быстро закрыл мишень дополнительным патроном и вышел на финишную дистанцию.
В результате — впереди только сборные Норвегии и Австрии, и наша сборная завоевала первый подиум. Норвежцы продемонстрировали время 38:26,7 мин, а австрийцы отстали на 8,5 с.
Как сообщал УНН, биатлонистка из Украины выигрывала медаль на старте первого этапа Кубка IBU.