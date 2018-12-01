Українська біатлоністка здобула "бронзу" у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українська біатлоністка Надія Бєлкіна здобула бронзову нагороду на етапі Відкритого кубка Європи з біатлону в Швеції. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) в Тwitter, передає УНН.
"Вітаємо українську біатлоністку Надію Бєлкіну із бронзовою нагородою у спринті на етапі Кубка IBU в Ідре (Швеція)", - зазначила прес-служба НОК.
IBU – це серія континентальних змагань з біатлону для чоловіків і жінок, які проходять протягом кінця листопада – середини березня.
Нагадаємо, український біатлоніст потрапив до топ-20 спринту на Кубку IBU, а українська біатлоністка потрапила у топ-6 стартової гонки Кубку IBU.
Наприкінці листопада збірна України оголосила склад на перші гонки Кубку світу з біатлону.