Украинская биатлонистка завоевала "бронзу" в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинская биатлонистка Надежда Белкина получила бронзовую награду на этапе Открытого Кубка Европы по биатлону в Швеции. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) в Тwitter, передает УНН.
"Поздравляем украинскую биатлонистку Надежда Белкину с бронзовой наградой в спринте на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция)", - отметила пресс-служба НОК.
IBU - это серия континентальных соревнований по биатлону для мужчин и женщин, которые проходят в течение конца ноября - середины марта.
Напомним, украинский биатлонист попал в топ-20 спринта на Кубке IBU, а украинская биатлонистка попала в топ-6 стартовой гонки Кубка IBU.
В конце ноября сборная Украины объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону.