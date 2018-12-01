Український біатлоніст потрапив до топ-20 спринту на Кубку IBU

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У швецькому Ідре завершилася друга чоловіча спринтерська гонка першого етапу Кубка IBU, повідомляє УНН з посиланням на UA:Біатлон.

Перемогу святкував француз Арістід Бег, який вже підіймався на подіум після минулого спринту. Другим став німець Доменік Райтер (+22,0 с), а "бронзу" завоював його співвітчизник Юстус Стрелоу (+28,3). Усі призери цієї гонки ідеально відпрацювали на вогневих рубежах.

Кращим серед українців став Тарас Лесюк (+1:17,7 хв), який з одним промахом став 17-м. Антон Дудченко (+1:43,1) – 23-й, Віталій Труш (+1:53,6) – 31-й, Андрій Доценко (+1:54,2) – 32-й і Богдан Цимбал (+2:53,2) – 58-й.

Як повідомлялося раніше, українка Ольга Абрамова увійшла в шістку кращих, потрапивши до квіткової церемонії на старті Кубку IBU.

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