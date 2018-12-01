Украинский биатлонист попал в топ-20 спринта на Кубке IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В шведском Идре завершилась вторая мужская спринтерская гонка первого этапа Кубка IBU, сообщает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Победу праздновал француз Аристид Бег, который уже поднимался на подиум после прошлого спринта. Вторым стал немец Доменик Райтер (+22,0 с), а "бронзу" завоевал его соотечественник Юстус стрелой (+28,3). Все призеры этой гонки идеально отработали на огневых рубежах.
Лучшим среди украинцев стал Тарас Лесюк (+1: 17.7 мин), который с одним промахом стал 17-м. Антон Дудченко (+1:43.1) - 23-й, Виталий Труш (+1:53.6) - 31-й, Андрей Доценко (+1:54.2) - 32-й и Богдан Цымбал (+2 :53.2) - 58-й.
Как сообщалось ранее, украинка Ольга Абрамова вошла в шестерку лучших , попав в цветочной церемонии на старте Кубка IBU.