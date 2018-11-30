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Українська біатлоністка потрапила у топ-6 стартової гонки Кубку IBU

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кращий результат стартового дня нового сезону для українських біатлоністів в Кубку IBU продемонструвала Ольга Абрамова в спринті першого етапу в шведському місті Ідре, повідомляє УНН.

Абрамова провела безпомилкову стрільбу на стійці і при одному промаху на "лежці" фінішувала 6-ю +1:12 хв, потрапивши до престижної квіткової церемонії. 27-ю прийшла до фінішу наша Марія Кручова (0+1 промах).

Перші очки Кубка IBU в кар'єрі заробила Анна Кривонос, зумівши сьогодні з одним промахом фінішувати 39-ю. А ось дебютантці змагань такого рівня Валерії Дмитренко пощастило менше: при такій же точності вона першу гонку Кубка IBU завершила на 51-му місці.

А перемогу в Ідре святкувала представниця збірної господарів Інгела Андерссон. Шведка виявилася однією з чотирьох учасниць спринту, які закрили всі мішені, і випередила на 8 секунд білоруську спортсменку Ірину Кручінкіну.

Зазначимо, що завтра в змагальній програмі першого етапу Кубка IBU - пауза, а в суботу чоловіки і жінки ще раз вийдуть на дистанцію спринту.

Нагадаємо, збірна України оголосила склад на перші гонки Кубку світу з біатлону.

Українські Національні Новини

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