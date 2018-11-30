Украинская биатлонистка попала в топ-6 стартовой гонки Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лучший результат стартового дня нового сезона для украинских биатлонистов в Кубке IBU продемонстрировала Ольга Абрамова в спринте первого этапа в шведском городе Идре, сообщает УНН.
Абрамова провела безошибочную стрельбу на стойке и при одном промахе на "лежке" финишировала 6-й +1:12 мин, попав на престижную цветочную церемонию. 27-й пришла к финишу наша Мария Кручова (0 + 1 промах).
Первые очки Кубка IBU в карьере заработала Анна Кривонос, сумев сегодня с одним промахом финишировать 39-й. А вот дебютантке соревнований такого уровня Валерии Дмитренко повезло меньше: при такой же точности она первую гонку Кубка IBU завершила на 51-м месте.
А победу в Идре праздновала представительница сборной хозяев Ингела Андерссон. Шведка оказалась одной из четырех участниц спринта, которые закрыли все мишени, и опередила на 8 секунд белорусскую спортсменку Ирину Кручинкину.
Отметим, что завтра в соревновательной программе первого этапа Кубка IBU - пауза, а в субботу мужчины и женщины еще раз выйдут на дистанцию спринта.
Напомним, сборная Украины объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону.