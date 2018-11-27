Збірна України оголосила склад на перші гонки Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У словенській Поклюці двома змішаними естафетами розпочнеться офіційний міжнародний сезон у Кубку світу 2018/19, інформує УНН із посиланням на Федерацію біатлону України.
В одиночному міксті під українським прапором виступить Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. У змішаній естафеті: Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Додамо також, перші гонки сезону відбудуться 2-го грудня о 13:00 і 15:30 за київським часом.
Як раніше інформував УНН, в австрійському місті Обертіллах, де проводить тренувальний збір чоловіча збірна команда України, а також — індивідуально готуються до сезону Юлія Джима і Анастасія Меркушина, відбулися контрольні спринти у чоловіків і жінок. Жіночу гонку виграла саме наша біатлоністка Джима, яка при одному промаху на 13 секунд випередила фінку Марі Едер (Марі Лаукканен). Анастасія Меркушина при аналогічній точності відстала трохи менше ніж на хвилину — 6 рядок.