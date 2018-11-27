Сборная Украины объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами начнется официальный международный сезон в Кубке мира 2018/19, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В одиночном миксте под украинским флагом выступит Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. В смешанной эстафете Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима и Дмитрий Подручный.
Добавим также, первые гонки сезона состоятся 2-го декабря в 13:00 и 15:30 по киевскому времени.
Как ранее информировал УНН, в австрийском городе Обертиллах, где проводит тренировочный сбор мужская сборная команда Украины, а также — индивидуально готовятся к сезону Юлия Джима и Анастасия Меркушина, состоялись контрольные спринты у мужчин и женщин. Женскую гонку выиграла именно наша биатлонистка Джима, которая при одном промахе на 13 секунд опередила финку Мари Эдер (Мари Лаукканен). Анастасия Меркушина при аналогичной точности отстала немного меньше чем на минуту — 6 строчку.