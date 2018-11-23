Біатлоністка Джима тріумфувала на турнірі в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В австрійському місті Обертіллах, де проводить тренувальний збір чоловіча збірна команда України, а також — індивідуально готуються до сезону Юлія Джима і Анастасія Меркушина, відбулися контрольні спринти у чоловіків і жінок, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Жіночу гонку виграла саме наша біатлоністка Джима, яка при одному промаху на 13 секунд випередила фінку Марі Едер (Марі Лаукканен). Анастасія Меркушина при аналогічній точності відстала трохи менше ніж на хвилину — 6 рядок.
А у чоловіків найсильнішим став канадець Скотт Гоу — єдиний, хто в цій гонці пройшов чисто два рубежі. Найбільш високий результат з трьох українців, які брали участь в контрольному старті, фінішував Артем Тищенко, який з одним промахом став 13-м.
Варто зазначити, що у змаганнях брали участь спортсмени з України, Австрії, Канади, Болгарії, Словенії, Фінляндії та США.