Біатлоністка Джима тріумфувала на турнірі в Австрії

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В австрійському місті Обертіллах, де проводить тренувальний збір чоловіча збірна команда України, а також — індивідуально готуються до сезону Юлія Джима і Анастасія Меркушина, відбулися контрольні спринти у чоловіків і жінок, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.