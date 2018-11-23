Биатлонистка Джима победила на турнире в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В австрийском городе Обертиллах, где проводит тренировочный сбор мужская сборная команда Украины, а также — индивидуально готовятся к сезону Юлия Джима и Анастасия Меркушина, состоялись контрольные спринты у мужчин и женщин, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Женскую гонку выиграла именно наша биатлонистка Джима, которая при одном промахе на 13 секунд опередила финку Мари Эдер (Мари Лаукканен). Анастасия Меркушина при аналогичной точности отстала немного меньше чем на минуту — 6 строчка.
А у мужчин сильнейшим стал канадец Скотт Гоу — единственный, кто в этой гонке прошел чисто два рубежа. Наиболее высокий результат из трех украинцев, участвовавших в контрольном старте, финишировал Артем Тищенко, который с одним промахом стал 13-м.
Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие спортсмены из Украины, Австрии, Канады, Болгарии, Словении, Финляндии и США.