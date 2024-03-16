SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, ведет строительство сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США. Об этом 16 марта сообщило издание Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, контракт на строительство был заключен еще в 2021 году, а его стоимость составляет $1,8 млрд. Отмечается, что в случае успеха американская армия и правительство страны смогут гораздо быстрее выявлять потенциальные цели почти в любой точке мира.

Reuters не сообщает, когда новая сеть спутников-шпионов заработает, а SpaceX не ответили на запрос издания.

По информации источников агентства, спутники смогут отслеживать цели на Земле и делиться этими данными с американской разведкой и военными.

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