Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus
Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский
Популярные
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно
Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер
Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты
В Борисполе на железной дороге сошла с рельсов цистерна для топлива
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф
Публикации
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters
В 2021 году SpaceX подписала контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов на создание сети из сотен спутников-шпионов для разведывательного сообщества США для отслеживания целей по всему миру.
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus
Германия неохотно поставляет Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" из-за опасений, что это может поставить под угрозу ее обороноспособность, поскольку эти ракеты требуют засекреченной системы наведения, которой владеют только немецкие военные.
Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи
Макрон заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии, поскольку Европа должна готовиться к потенциальной войне, чтобы достичь мира, если Россия добьется успеха в Украине.
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф
Менее 30% населения на временно оккупированных территориях готовы проголосовать на так называемых выборах президента России, причем самый низкий показатель в Херсонской области, а самый высокий - в Донецкой, согласно статистике Национальной гвардии России.
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию
Президент Зеленский обсудил оперативную обстановку, возможности и угрозы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, похвалив воинов, которые интенсивно воюют на разных участках фронта и уничтожают оккупанта.
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате
Мужчина по имени Андре Гордон застрелил трех человек в Пенсильвании, в том числе мать своих детей, а затем захватил заложников в доме в Трентоне, штат Нью-Джерси, вероятно, вооруженный штурмовой винтовкой.
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сейчас вопрос о введении войск других стран в Украину не обсуждается, но он может быть рассмотрен в случае эскалации агрессии со стороны России и коллективного решения стран-членов НАТО о введении войск.
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский
По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.