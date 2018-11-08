SpaceX модифицирует вторую ступень Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Компания SpaceX модифицирует вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9 по образцу разрабатываемой космической транспортной системы BFR. Об этом сообщает УНН со ссылкой Twitter-аккаунт главы компании Илона Маска.
“Вторая ступень Falcon 9 будет обновлен, чтобы быть похожим на уменьшенный вариант BFR Ship”, — написал он в Twitter.
По его словам, первый орбитальный полет новой модификации запланирован на июнь.
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Big Falcon Rocket — проект сверхтяжелой ракеты- носителя, способной выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что она состоит из двух ступеней — Booster и Ship, причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.
Falcon 9 — группа одноразовых и частично многоразовых двухступенчатых ракет-носителей (РН) тяжелого класса семейства Falcon американской компании SpaceX. “9” — это количество двигателей, установленных на первой ступени ракеты. Длина (высота) эксплуатируемой версии — около 70 м, диаметр — 3,66 м, стартовая масса — до 550 т. Заявленная грузоподъемность — около 8,3 т в геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную.
Как ранее информировал УНН, пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов рассказал, что первые два казахстанских научно-технологических спутника запустят на ракете Falcon 9, ведь она дешевле “Союз”.