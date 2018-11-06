Казахстан обрав для наступного запуску супутників ракету від SpaceX адже вона дешевша за "Союз"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прес-секретар Міністерства оборонної й аерокосмічної промисловості Казахстану Асет Нуркенов розповів, що перші два казахстанських науково-технологічних супутника запустять на ракеті Falcon 9, повідомляє УНН з посиланням на державні агентства Казахстану.

Він зазначив, що “в цей раз” таке рішення прийняли з економічних міркувань.

“Чому в цей раз Falcon 9? Тому що було дешевше здійснювати запуск на Falcon 9. Сума — комерційна таємниця, ми не можемо розкривати, американська сторона попросила”, — повідомив Нуркенов.

Він зазначив, що в майбутньому подібні запуски країна могла б проводити зі свого космодрому “Байконур”, використовуючи “Союзи” і “Протони”. Однак він не назвав конкретних термінів або апаратів, які планують запускати таким чином.

“Плануємо (запускати з Казахстану), це можливо. Думаємо, що космічні апарати такої конфігурації можливо запускати ракетами-носіями типу „Союз“, „Протон“, пуски яких здійснюються у нас з „Байконура“”, — заявив чиновник.

На ракеті Falcon 9 буде розміщений науковий супутник KazSaySat і технологічний KazistiSat. Запуск супутників відбудеться 20 листопада з американської військової бази Ванденберг в Каліфорнії.

Вартість запуску супутників на ракеті “Протон-М” з розгінним блоком “Бриз-М” на 2015 рік оцінювалася приблизно в 70 мільйонів доларів. У той же час запуск Falcon 9 оцінювався в 62 мільйони доларів.

За даними Informбюро.kz, за запуск двох супутників Казахстан заплатив всього 1,3 мільйона доларів. Міністр оборонної й аерокосмічної промисловості Бейбут Атамкулов розповів, що спочатку влада хотіла використовувати російську ракету “Дніпро”, але цю програму закрили, тому довелося шукати альтернативи.

Нагадуємо, голова “Роскосмосу” розповів про проект довгострокової бази з аватарами на Місяці.

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