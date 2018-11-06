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Голова "Роскосмосу" розповів про проект довгострокової бази з аватарами на Місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Росія планує створити на Місяці довгострокову відвідувану базу, для вивчення супутника Землі за допомогою роботів, заявив голова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін в інтерв’ю одному з федеральних агентств РФ, повідомляє УНН.

“Мова йде саме про створення довгострокової бази, природно, не населеної, а відвідуваної. Але в основному — це перехід на роботизовані системи, на аватари, які будуть вирішувати завдання на поверхні Місяця”, — пояснив Рогозін.

Він зазначив, що ця задача більш масштабна і відповідальна, ніж та, яка стояла перед США під час їх місячної програми в 60-і і 70-і роки.

Раніше 2 листопада Рогозін заявив, що російська академія наук та Науково-технічна рада “Роскосмосу” повинні протягом двох тижнів представити концепцію освоєння Місяця. У жовтні Рогозін заявив, що Росія в найближчі роки отримає доступ до місячної орбіті за допомогою ракети “Ангара” і використовуваних зараз кораблів “Союз”. “Через шість-сім років ми можемо, використовуючи ракету-носій „Ангара А-5“, коли вона буде стартувати з „Східного“, забезпечити працездатну постійну транспортну систему, яка навіть на нинішніх кораблях „Союз“ зможе досягати Місяця”, — сказав він і пояснив, що такі розрахунки провели фахівці ракетно-космічної корпорації (РКК) “Енергія”.

Нагадуємо, “Роскосмос” візьме участь в розробці надважкої ракети для освоєння Місяця.

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