Голова "Роскосмосу" розповів про проект довгострокової бази з аватарами на Місяці

“Мова йде саме про створення довгострокової бази, природно, не населеної, а відвідуваної. Але в основному — це перехід на роботизовані системи, на аватари, які будуть вирішувати завдання на поверхні Місяця”, — пояснив Рогозін.

Він зазначив, що ця задача більш масштабна і відповідальна, ніж та, яка стояла перед США під час їх місячної програми в 60-і і 70-і роки.

Раніше 2 листопада Рогозін заявив, що російська академія наук та Науково-технічна рада “Роскосмосу” повинні протягом двох тижнів представити концепцію освоєння Місяця. У жовтні Рогозін заявив, що Росія в найближчі роки отримає доступ до місячної орбіті за допомогою ракети “Ангара” і використовуваних зараз кораблів “Союз”. “Через шість-сім років ми можемо, використовуючи ракету-носій „Ангара А-5“, коли вона буде стартувати з „Східного“, забезпечити працездатну постійну транспортну систему, яка навіть на нинішніх кораблях „Союз“ зможе досягати Місяця”, — сказав він і пояснив, що такі розрахунки провели фахівці ракетно-космічної корпорації (РКК) “Енергія”.

Нагадуємо, “Роскосмос” візьме участь в розробці надважкої ракети для освоєння Місяця.