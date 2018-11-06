Глава "Роскосмоса" рассказал о проекте долгосрочной базы с аватарами на Луне

“Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны”, — пояснил Рогозин.

Он отметил, что эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы.

Ранее 2 ноября Рогозин заявил, что российская академия наук и Научно-технический совет “Роскосмоса” должны в течение двух недель представить концепцию освоения Луны. ​В октябре Рогозин заявил, что Россия в ближайшие годы получит доступ к лунной орбите с помощью ракеты “Ангара” и используемых сейчас кораблей “Союз”. “Через шесть-семь лет мы можем, используя ракету-носитель „Ангара А-5“, когда она будет стартовать с „Восточного“, обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях „Союз“ сможет достигать Луны”, — сказал он и пояснил, что такие расчеты провели специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) “Энергия”.

Напоминаем, “Роскосмос” примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны.