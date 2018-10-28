"Роскосмос" візьме участь в розробці надважкої ракети для освоєння Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У розробці ракети надважкого класу, за допомогою якої Росія почне програму дослідження і освоєння Місяця, візьмуть участь всі конструкторські колективи “Роскосмосу”, повідомив голова держкорпорації Дмитро Рогозін на своєму акаунті в Twitter, інформує УНН.
“У РКК „Енергія“ пройшов розгляд пропозицій щодо її технічного вигляду і плану оргзаходів”, — написав він у Twitter.
Раніше повідомлялося, що РКК запропонувала дві концепції надважких ракет для космодрому Східний.
Нагадуємо, основна частина задіяних у розслідуванні катастрофи ракети-носія “Союз МС-10” експертів вважає, що проблемою стала не конструкторська помилка і не заводський брак, а помилки, які були допущені безпосередньо на космодромі Байконур, повідомляє газета “Коммерсант” з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ.