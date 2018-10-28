"Роскосмос" примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В разработке ракеты сверхтяжелого класса, с помощью которой Россия начнет программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы “Роскосмоса”, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своем аккаунте в Twitter, передает УНН.
“В РКК „Энергия“ прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий”, — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что РКК предложила две концепции сверхтяжелых ракет для космодрома Восточный.
Напоминаем, основная часть задействованных в расследовании катастрофы ракеты-носителя “Союз МС-10” экспертов считает, что проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур, сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ.