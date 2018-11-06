Казахстан выбрал для следующего запуска спутников ракету от SpaceX ведь она дешевле "Союза"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов рассказал, что первые два казахстанских научно-технологических спутника запустят на ракете Falcon 9, сообщает УНН со ссылкой на государственные агентства Казахстана.
Он отметил, что “в этот раз” такое решение приняли по экономическим соображениям.
“Почему в этот раз Falcon 9? Потому что было дешевле производить запуск на Falcon 9. Сумма — коммерческая тайна, мы не можем раскрывать, американская сторона попросила”, — сообщил Нуркенов.
Нуркенов отметил, что в будущем подобные запуски страна могла бы проводить со своего космодрома “Байконур”, используя “Союзы” и “Протоны”. Однако он не назвал конкретных сроков или аппаратов, которые планируют запускать таким образом.
“Планируем (запускать из Казахстана), это возможно. Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа „Союз“, „Протон“, пуски которых производятся у нас с „Байконура“”, — заявил чиновник.
На ракете Falcon 9 будет размещён научный спутник KazSaySat и технологический KazistiSat. Запуск спутников состоится 20 ноября с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.
Стоимость запуска спутников на ракете “Протон-М” с разгонным блоком “Бриз-М” на 2015 год оценивалась примерно в 70 миллионов долларов. В то же время запуск Falcon 9 оценивался в 62 миллиона долларов.
По данным Informбюро.kz, за запуск двух спутников Казахстан заплатил всего 1,3 миллиона долларов. Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов рассказал, что изначально власти хотели использовать российскую ракету “Днепр”, но эту программу закрыли, поэтому пришлось искать альтернативы.
Напоминаем, глава “Роскосмоса” рассказал о проекте долгосрочной базы с аватарами на Луне.