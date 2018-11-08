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SpaceX модифікує другу сходинку Falcon 9

SpaceX модифікує другу сходинку Falcon 9

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Компанія SpaceX модифікує другу ступінь ракети-носія Falcon 9 за зразком розроблювальної космічної транспортної системи BFR. Про це повідомляє УНН із посиланням Twitter-акаунт глави компанії Ілона Маска.

“Другий ступінь Falcon 9 буде оновлений, щоб бути схожим на зменшений варіант BFR Ship”, — написав він у Twitter.

За його словами, перший орбітальний політ нової модифікації запланований на червень.

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Big Falcon Rocket — проект надважкої ракети-носія, яка здатна виводити на орбіту до 100 т корисного вантажу. З матеріалів компанії слідує, що вона складається з двох ступенів — Booster і Ship, причому остання повинна володіти власними двигунами і при цьому мати можливість перевозити вантажі та пасажирів. Передбачається, що систему можна буде використовувати багаторазово.

Falcon 9 — група одноразових і частково багаторазових двоступеневих ракет-носіїв (РН) важкого класу сімейства Falcon американської компанії SpaceX. “9” — це кількість двигунів, встановлених на першому ступені ракети. Довжина (висота) експлуатованої версії — близько 70 м, діаметр — 3,66 м, стартова маса — до 550 т. Заявлена ​​вантажопідйомність — близько 8,3 т на геоперехідну орбіту і 22,8 т на низьку опорну.

Як раніше інформував УНН, прес-секретар Міністерства оборонної й аерокосмічної промисловості Казахстану Асет Нуркенов розповів, що перші два казахстанських науково-технологічних супутника запустять на ракеті Falcon 9, адже вона дешевша за “Союз”.

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