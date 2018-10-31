NASA оголосило про завершення місії телескопа Kepler

Паливо на борту апарату закінчилося, і телескоп вже не може підтримувати необхідну для спостережень орієнтацію, йдеться в повідомленні аерокосмічного агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Орбітальний телескоп Hubble перевели у “сплячий” режим через поламку гіроскопа

“„Кеплер“ перевершив всі наші очікування і відкрив дорогу для нових досліджень і пошуку життя в Сонячній системі та за її межами ... Він не тільки показав нам, як багато планет існує, він відкрив нове величезне поле досліджень. Його відкриття дозволили побачити у новому світлі місце людства у Всесвіті і показали нові загадки і можливості серед зірок”, — каже Томас Цурбухен, заступник керівника управління наукових місій NASA.

Запущений 6 березня 2009 року космічний телескоп об’єднав найпередовішими на той час методи вимірювання яскравості зірок за допомогою найбільшої цифрової камери, обладнаної для спостереження за космічним простором. Його головним завданням спочатку були високоточні вимірювання коливань яскравості 150 тисяч зірок на невеликій ділянці неба в сузір’ї Лебедя. Такі вимірювання дозволяють виявити проходження планети по диску зірки — цей метод пошуку екзопланет називають методом транзитної фотометрії.

За перші три роки роботи апарат виявив понад 3,5 тисячі кандидатів в екзопланети, причому більшість із них були невеликими планетами, переважаючими Землю за розміром менш ніж у три рази. У 2013 році через поломки гіроскопа, робота “Кеплера” була припинена, однак інженерам вдалося відновити орієнтацію телескопа, використовуючи сонячне випромінювання, і в 2014 році місія дістала назву K2. У грудні 2014 року з’явилося повідомлення про перше відкриття кандидата на статус екзопланети після поновлення роботи апарата. Планета, позначена як HIP 116454 b, перебуває в сузір’ї Риб у 180 світлових років від нас. Вона в 2,5 рази більша від Землі і має період обертання 9 діб, а її зоря холодніша й менша за наше світило.

До теперішнього моменту “Кеплер” вже завершив 18 спостережних кампаній, хоча спочатку передбачалося лише 10. У березні команда місії повідомила, що запаси палива на борту телескопа добігають кінця. Без палива обсерваторія не зможе коригувати свою орієнтацію в просторі.

Після завершення місії “Кеплера” шукати екзопланети залишився новий космічний телескоп TESS, який був запущений у космос у квітні на ракеті-носії Falcon 9 американської компанії SpaceX. Крім того, на початок 2019 року запланований запуск у космос нового телескопа CHEOPS, створеного Європейським космічним агентством.