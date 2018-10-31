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NASA объявило о завершении миссии телескопа Kepler

NASA объявило о завершении миссии телескопа Kepler

Киев  •  УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о завершении миссии телескопа Kepler, который работал в космосе девять лет и обнаружил более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы, сообщает УНН.

Топливо на борту аппарата закончилось, и телескоп уже не может поддерживать необходимую для наблюдений ориентацию, говорится в сообщении аэрокосмического агентства.

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“„Кеплер“ превзошел все наши ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами... Он не только показал нам, как много планет существует, он открыл новое огромное поле исследований. Его открытия позволили увидеть в новом свете место человечества во Вселенной и показали новые загадки и возможности среди звезд”, — говорит Томас Цурбухен, заместитель руководителя управления научных миссий NASA.

Запущенный 6 марта 2009 года космический телескоп объединил в себе самые передовые на то время методы измерения яркости звезд с помощью крупнейшей цифровой камеры, оборудованной для наблюдения за космическим пространством. Его главной задачей изначально были высокоточные измерения колебаний яркости 150 тысяч звёзд на небольшом участке неба в созвездии Лебедя. Такие измерения позволяют обнаружить прохождение планеты по диску звезды (этот метод поиска экзопланет называют методом транзитной фотометрии).

За первые три года работы аппарат обнаружил более 3,5 тысячи кандидатов в экзопланеты, причем большинство из них были небольшими планетами, превосходящими Землю по размеру менее чем в три раза. В 2013 году из-за поломки гироскопа, работа “Кеплера” была приостановлена, однако инженерам удалось восстановить ориентацию телескопа, используя солнечное излучение, и в 2014 году миссия получила название K2. В декабре 2014 года появилось сообщение о первом открытии кандидата на статус экзопланеты после возобновления работы аппарата. Планета, обозначенная как HIP 116454 b, находится в созвездии Рыб в 180 световых лет от нас. Она в 2,5 раза больше Земли и имеет период обращения 9 дней, а её звезда холоднее и меньше нашего светила.

К настоящему моменту “Кеплер” уже завершил 18 наблюдательных миссий, хотя первоначально предполагалось лишь 10. В марте команда миссии сообщила, что запасы топлива на борту телескопа подходят к концу. Без топлива обсерватория не сможет корректировать свою ориентацию в пространстве.

После завершения миссии “Кеплера” искать экзопланеты остался новый космический телескоп TESS, который был запущен в космос в апреле на ракете-носителе Falcon 9 американской компании SpaceX. Кроме того, на начало 2019 года запланирован запуск в космос нового телескопа CHEOPS, созданного Европейским космическим агентством.

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