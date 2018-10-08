Орбітальний телескоп Hubble перевели у "сплячий" режим через поламку гіроскопа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Телескоп Hubble, що знаходиться на орбіті Землі з 1990 року, був переведений у “сплячий” режим через вихід з ладу четвертого з шести гіроскопів. Про це повідомило інтернет-видання Space.com, передає УНН.
“У п’ятницю (5 жовтня — ред.) космічний телескоп „Хаббл“ перейшов у безпечний режим через вихід з ладу гіроскопу”, — повідомив ресурс з посиланням на слова заступника керівника проекту Хабл в Науковому інституті космічних телескопів в Балтиморі (штат Меріленд) Рейчел Остен.
За інформацією ресурсу, наразі експерти вживають заходів, щоб повернути Хаббл до великої науки.
Як зазначили в інститут, “Хаббл” має шість гіроскопів, кожен з яких був замінений космонавтами космічного пробігу під час місії з обслуговування в травні 2009 року. Для забезпечення оптимальної ефективності телескоп потребує трьох робочих гіроскопів.
Втім, як зазначили науковці, отримувати інформацію вони можуть навіть з одного працюючого гіроскопу.
Відомо, що інформація, отримана завдяки “Хабблу” та іншим телескопам, дозволила вченим відкрити 3,8 тисяч екзопланет. Зокрема в 2013 році, після вивчення знімків, зроблених телескопом в 2004-2009 рр., був відкритий супутник Нептуна S/2004 N 1. А в березні 2016 р. астрономи за допомогою телескопа виявили на знімках яскраву галактику GN-z11.
Нагадаємо, 21 вересня з’явилася інформація про те, що новий “мисливець за екзопланетами”, космічний телескоп TESS, відкрив свою першу планету. Нею виявилася супер-Земля, яка обертається біля сонцеподібної зірки на відстані 60 світлових років від Сонця.