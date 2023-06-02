SpaceX Илона Маска заключила соглашение с Пентагоном о поставках Starlink в Украину

Детали

Отмечается, что терминалы, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая обеспечивает долгосрочные потребности безопасности страны. В декабре Министерство обороны США, объявляя такой пакет финансирования, сообщило, что он будет предоставлять Украине терминалы и услуги спутниковой связи, но не подтвердило, что именно компания Маска получит контракт.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, которые ей нужны. Спутниковая связь представляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и Пентагон заключил контракт со Starlink на услуги такого типа", - говорится в заявлении Пентагона.

Однако, по соображениям операционной безопасности дополнительная информация о конкретных возможностях, контрактах или партнерах на данный момент разглашаться не будет.

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