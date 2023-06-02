SpaceX Ілона Маска уклала угоду з Пентагоном щодо постачання Starlink в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Компанія SpaceX Ілона Маска уклала угоду з Пентагоном щодо постачання терміналів Starlink в Україну, для їх використання українськими військовими. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Зазначається, що термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни. У грудні Міністерство оборони США, оголошуючи такий пакет фінансування, повідомило, що він надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердило, що саме компанія Маска отримає контракт.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться в заяві Пентагону.
Однак, з міркувань операційної безпеки додаткова інформація щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів на даний момент не розголошуватиметься.
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