SpaceX Ілона Маска уклала угоду з Пентагоном щодо постачання Starlink в Україну

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Зазначається, що термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби безпеки країни. У грудні Міністерство оборони США, оголошуючи такий пакет фінансування, повідомило, що він надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердило, що саме компанія Маска отримає контракт.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і Пентагон уклав контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться в заяві Пентагону.

Однак, з міркувань операційної безпеки додаткова інформація щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів на даний момент не розголошуватиметься.

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