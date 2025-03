SpaceX вивела у космос ще 51 інтернет-супутник Starlink

Деталі

Ракета Falcon 9 злетіла о 13:09 за тихоокеанським часом із космічного стартового комплексу на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Після запуску SpaceX повідомила, що супутники Starlink уже розгорнуті.

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник "Of Course I Still Love You", який стоїть у Тихому океані.

За словами SpaceX, Starlink забезпечить високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім недоступним.

