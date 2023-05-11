SpaceX вывела в космос еще 51 интернет-спутник Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В среду частная космическая компания США SpaceX вывела на орбиту Земли еще 51 спутник Starlink. Об этом говорится на официальном сайте SpaceX, передает УНН.
Детали
Ракета Falcon 9 взлетела в 13:09 по тихоокеанскому времени с космического стартового комплекса на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.
После запуска SpaceX сообщила, что спутники Starlink уже развернуты. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник "Of Course I Still Love You", который стоит в Тихом океане.
По словам SpaceX, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным.
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