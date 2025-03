SpaceX вывела в космос еще 51 интернет-спутник Starlink

Детали

Ракета Falcon 9 взлетела в 13:09 по тихоокеанскому времени с космического стартового комплекса на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.

После запуска SpaceX сообщила, что спутники Starlink уже развернуты. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник "Of Course I Still Love You", который стоит в Тихом океане.

По словам SpaceX, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным.

