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13 марта, 19:26 • 61074 просмотра

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SpaceX вывела в космос еще 51 интернет-спутник Starlink

SpaceX вывела в космос еще 51 интернет-спутник Starlink

Киев • УНН

 • 1147566 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В среду частная космическая компания США SpaceX вывела на орбиту Земли еще 51 спутник Starlink. Об этом говорится на официальном сайте SpaceX, передает УНН.

Детали

Ракета Falcon 9 взлетела в 13:09 по тихоокеанскому времени с космического стартового комплекса на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.

После запуска SpaceX сообщила, что спутники Starlink уже развернуты. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник "Of Course I Still Love You", который стоит в Тихом океане.

По словам SpaceX, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным.

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