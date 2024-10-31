Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Кадровая политика и управленческие решения главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы вызывают неоднозначные оценки со стороны ее бывших и действующих подчиненных. В комментариях УНН на условиях анонимности они рассказали, что под руководством Елены Думы агентство столкнулось с рядом вызовов, которые, по их словам, препятствуют эффективной работе учреждения.

Детали

Один из собеседников УНН обратил внимание на то, что за последний год структура АРМА несколько раз менялась, что указывает на хаотичный подход к формированию кадровой политики.

«Я знаю, что были случаи, в том числе, и дублирования функций - когда одновременно действовали две штатные структуры, и в одной, и в другой штатной структурах были задвоенные специалисты. То есть, например, человек, который отвечал за государственные закупки, был назначен, выполнял свои обязанности и получал зарплату в своей штатной структуре, а в новой штатной структуре, человек, который отвечает за те же функции - тоже выполнял эти обязанности и получал заработную плату. То есть фактически было неэффективное расходование бюджетных средств. Такие случаи были», - отметил бывший сотрудник АРМА.

Кроме того, он отметил, что отбор на должности в АРМА происходит без понятных критериев и не соответствует законам о государственной службе. Нередко, по их словам, в структуре агентства работают люди без опыта в управлении активами, что создает дополнительные вызовы для достижения целей агентства.

«Принципы, по которым подбираются кадры, - исключительно послушный, покорный, и свой. Принципов профессионализма нет. Управление кадрами происходит по принципу человек должен постоянно быть в страхе, запуган и регулярно получать от руководства. И Дума этим прославляется..., откровенные маты от этой красивой женщины - это норма. Вот такая кадровая политика», - жалуется бывший подчиненный Думы.

Также собеседники УНН отметили, что в агентстве не хватает квалифицированных кадров, а текучесть чрезвычайно высока. За год, например, в отделе управления активами сменилось четверо руководителей. Это влияет на институциональную память и последовательность в управлении активами, поскольку новые сотрудники часто не успевают должным образом ознакомиться с процессами, прежде чем покинуть должность.

Действующие сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов также жалуются на отсутствие командной работы. По их словам, агентство превратилось в место, где «все работают против всех», а отсутствие единой стратегии приводит к «хаосу» внутри организации.

Для улучшения работы агентства, по мнению опрошенных УНН действующих и бывших сотрудников АРМА, необходимо вернуться к строгому соблюдению закона, обеспечить открытость в деятельности и привлечь общественный контроль для оценки работы руководства.

Такие проблемы в кадровой политике, вероятно, влияют на эффективное управление активами, переданными в АРМА, а это в свою очередь может привести к большим финансовым потерям для государства, поскольку компании, чьи активы находятся в управлении агентства, могут выдвигать претензии на возмещение потерь от обесценивания или несоответствующего хранения их активов.

Добавим

Это далеко не первый сигнал об управленческих проблемах в АРМА. С момента назначения Елены Думы на должность руководителя агентства время от времени возникают дискуссии об отсутствии у нее достаточного опыта. Ей даже пришлось оправдываться за это и она аргументировала свою экспертность тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет «сумасшедший опыт».

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.