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Зеленский о ночной вражеской атаке дронов: давление на рф и ее сообщников недостаточно

Зеленский о ночной вражеской атаке дронов: давление на рф и ее сообщников недостаточно

Киев  •  УНН

09:00 • 5857 просмотра

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Российские беспилотники атаковали города Украины, вызвав повреждения и пострадавших в Киеве, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Президент призвал усилить давление на производство и логистику «шахедов».

Российские войска беспилотниками ночью в очередной раз атаковали города Украины, вызвав повреждения в Киеве, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что нужны усиление давления на способность рф производить такое оружие и возможность уничтожать базы хранения "шахедов" и инфраструктуру их производства и логистики, пишет УНН.

Детали

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Удары и повреждения были и на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине", - написал Зеленский.

Он поблагодарил при этом защитников неба, которые каждую ночь сбивают "шахеды".

"В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "шахедов". Ударных дронов, которые россии дал Иран и которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - отреагировал Президент Владимир Зеленский на ночную атаку рф, показав последствия.

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский2 ноября 2024, 07:51 • 11610 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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